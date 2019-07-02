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Александра Яковлева вспомнила, как ей сообщили о раке груди

По словам актрисы, болезнь пришла очень некстати.

Александра Яковлева вспомнила, как ей сообщили о раке груди
У Александра Яковлевой рак груди/globallookpress.com

Актриса Александра Яковлева в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, как узнала о раке груди. Со злокачественной опухолью она борется уже на протяжении двух лет.

Александра Яковлева
Александра Яковлева борется с раком груди/globallookpress.com

«Я выиграла выборы в Калининграде. Стала депутатом городского совета. Планов было море. Я провела презентацию возрожденной янтарной пантеры, одного из символов города. Вдруг поняла, что у меня возникли какие-то проблемы с координацией, с движениями. Стала принимать обезболивающие, лекарства. Но мне становилось все хуже и хуже», — заявила она.

В итоге возлюбленный Александры Яковлевой отвез ее в клинику. Сама она считала, что у нее какие-то проблемы у нее с позвоночником и их удастся быстро решить. «Я попала в отделение реабилитации, где как раз занимались болезнями суставов. Заведующая отделением Танечка попросила меня раздеться. Она позвала профессора Орлову из онкологического отделения этой же больницы. Та практически сразу же поставила мне диагноз – рак груди», — рассказала актриса, прославившаяся по ролям в таких картинах, как «Чародеи», «Экипаж» и «Человек с бульвара Капуцинов».

По словам Яковлевой, за последние два года она прошла несколько очень мощных курсов химиотерапии. Боль по всему телу была просто дикая. Она не могла даже шевелиться. Сейчас, к счастью, ее состояние нормализовалось, хотя до полной победы над страшной болезнью, как она считает, еще очень далеко.

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Александра Яковлеваборьба с ракомЗлокачественная опухольПрограмма "Судьба человека"

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Александра Яковлева вспомнила, как ей сообщили о раке груди
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