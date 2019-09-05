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Разин объяснил, какие у него претензии к Шатунову

По словам продюсера, к творчеству они не имеют никакого отношения.

Разин объяснил, какие у него претензии к Шатунову
Разин обозначил суть претензий к Шатунову/globallookpress.com

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram рассказал, в чем заключается его недопонимание с певцом Юрием Шатуновым. Как он заметил, на самом деле они с исполнителем вовсе не ссорились, как это себе сегодня многие преподносят.

«Мы остаемся родственниками, кумовьями, и никогда с ним не вступали ни в какие перепалки. Речь идёт о его директоре, который занял такую позицию и не хочет, чтобы Юра заключил договор с правообладателями, тем самым подвергая его огромной опасности, и может, практически, закрыть его творчество», — заявил Андрей Разин.

Продюсер очень надеется, что Юра Шатунов вскоре осознает свои ошибки. Он ждет звонка от друга. Разин отметил, что исполнитель на самом деле — хороший парень. В то же время некоторые претензии к Шатунову у Разина остаются. Но это относится к его отношению к одноклассникам и воспитателям.

Напомним, недавно стало известно, что Разин запретил Шатунову исполнять песни «Ласкового мая». Теперь музыкант может петь только композиции, которые написал сам. Сейчас Разин ищет нового солиста в свой музыкальный коллектив.

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Тэги:

Андрей Разингруппа "Ласковый май"Юрий Шатунов

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Разин объяснил, какие у него претензии к Шатунову
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