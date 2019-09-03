Разин похвалил Пугачеву, повторившую образ Натальи Грозовской

Примадонна примерила точно такое же платье, как у солистки «Ласкового мая».

Андрей Разин всегда активно обсуждает в Сети самые различные проблемы: от разбушевавшихся стихий до политики. На этот раз продюсер «Ласкового мая» обратился к модной тематике.

На своей странице в социальной сети Instagram он опубликовал коллаж, на котором изображена Наталья Грозовская, солистка «Ласкового мая» и Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным. Объединяли двух звезд одинаковые платья. Это были черные наряды с открытыми плечами, коротким низом, поверх которого красуется длинная прозрачная юбка.

«Алла Борисовна прислушалась к солистке группы «Ласковый май» Наталье Грозовской, которая проживает в США, и вот уже 16 лет, как одевается у Наташиных дизайнеров», — написал хвалебный комментарий к снимкам Андрей Разин.

Напомним, не так давно продюсер объявил в Сети кастинг нового солиста популярной некогда группы. В одной из своих недавних публикаций он объяснил критерии отбора в «Ласковый май».