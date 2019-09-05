Пересильд обрадовалась, что встречает юбилей на репетициях в театре

Актриса Юлия Пересильд, которой исполнилось 35 лет, рассказала в Instagram, что встречает свой день рождения на репетициях в Театре наций, художественным руководителем которого является известный актер Евгений Миронов.

Она участвует в репетициях спектакля «Дядя Ваня», чему несказанно рада. Как отметила Пересильд, встречать день рождения на работе – это прекрасно.

«Ну что, дорогие друзья. Праздник начинается. Праздник хороший. Я – счастливый человек, потому что вокруг меня столько людей, которых я люблю, которыми я восхищаюсь, с которых мне хочется брать пример. И самое главное, чему они меня научили: если ты счастлив, то надо уметь этим счастьем поделиться. Я чуть-чуть умнею, учусь, и надеюсь, что вы хотите в этот день поздравить меня и научиться делиться счастьем. Есть у меня вот такая птица-счастья, которая всегда ждет помощи и которая умеет счастьем делиться. Поэтому присоединяйтесь, господа», — заявила Юлия Пересильд и продемонстрировала любимую игрушку.

Отметим, что Юлия Пересильд – не только актриса, но и счастливая мама. У нее двое детей: дочери Анна и Мария, которые родились от кинорежиссера Алексея Учителя.