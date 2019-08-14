ЗВЕЗДЫ

«Юлька из Пскова»: Пересильд объяснила, почему не ведет себя как звезда

Умение быть наивной помогло актрисе стать той, кто она есть сейчас.

«Юлька из Пскова»: Пересильд объяснила, почему не ведет себя как звезда
Юлии Пересильд непросто было преодолеть образ простушки. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В новом интервью актриса Юлия Пересильд призналась, что, несмотря на популярность, не ведет себя как «неприступная аристократка», а запросто общается с разными людьми. Псковские корни и пацанская юность не отпускают ее.

Во время учебы в ГИТИСе она постоянно играла служанок и простушек. Пришлось постараться, чтобы в ней разглядели актрису, способную на серьезные роли. Прежнюю себя Юлия сравнила с Фросей Бурлаковой. Сказала, что раньше была «хомячком» — толстенькой, лопоухой девочкой.

«Кстати, те наивность и искренность мне пригодились в жизни. Может быть, многого не произошло бы, будь я другой. Не могу сказать, что Фроси Бурлаковой во мне сейчас не существует, я с ней не простилась. Она, конечно, повзрослела, но где-то внутри все та же неуклюжая, смешная тюфтя, Юлька из Пскова», — цитирует Пересильд портал «7 Дней».

Артистка высказала мнение, что звездная болезнь наступает, когда человек перестает замечать других людей вокруг себя, видит в них функции, а не личностей. Ее радует, что у нынешнего поколения входит в моду «не быть пафосными». Актриса не хочет меняться.

Добавим, что в начале сентября актриса отпразднует свое 35-летие. На ее счету роли в таких фильмах как «Битва за Севастополь», «Герой», «Холодное танго», а также телесериалах «Есенин», «Золотая Орда», «Людмила Гурченко» и других. Известно, что Юлия родила двух дочерей от режиссера Сергея Учителя, но они не состоят в официальном браке.

А вам нравится, когда звезды ведут себя «по-простецки»?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

начало карьерыЮлия Пересильд

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Юлька из Пскова»: Пересильд объяснила, почему не ведет себя как звезда
Интересно?
Поделись с друзьями: