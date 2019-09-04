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Надевшему корону Киркорову «сорвали» съемки клипа

Исполнитель пошутил в соцсети о непростых условиях, в которых ему приходится работать.

Надевшему корону Киркорову «сорвали» съемки клипа
Филипп Киркоров. Фото: globallookpress.com

Филипп Киркоров рассекретил детали съемок своего нового клипа. На страничке поп-короля в Instagram появился короткий ролик, в котором он в золотой короне и цветастом пальто стоит в окружении вооруженных людей в форме.

Пока мужчины, лица которых скрыты масками, целятся в артиста, тот заявляет им, что он – сам Филипп Киркоров и ему срывают съемки.

«И в каких условиях мне приходится работать, сорвали клип», – подписал видео исполнитель.

Конечно, многие подписчики догадались, что Филипп просто пошутил, а бойцы появляются в кадре согласно написанному сценарию. Многие комментаторы написали, что с нетерпением ждут нового творения певца, а некоторые вновь раскритиковали его.

«Что творится с нашими звездами. Ни стиля, ни вкуса», «Корону на ночь-то хоть снимаете?», «Мне кажется, этот просто прикол или начало клипа», «Филипп! Они, наверное, тоже в клипе сняться хотят!», «А мы ваш новый клип очень ждем!», «Заждались уже!» – высказались подписчики звезды.

Фото: Instagram@fkirkorov

Напомним, недавно Киркорова подвергли критике из-за инцидента на «Новой волне». В Сети широко распространилось видео с выступления артиста, на котором он исполняет на сцене один из своих хитов и не попадает в фонограмму.

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Надевшему корону Киркорову «сорвали» съемки клипа
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