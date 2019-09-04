Книги вместо телевизора: Владимир Мединский дал дельный совет

Министр культуры РФ на Московской международной книжной ярмарке напомнил, что читающие люди управляют теми, кто смотрит ТВ.

Выбирать книги вместо телевизора — такой призыв сделал министр культуры России Владимир Мединский на Московской международной книжной ярмарке, которая открылась 4 сентября на ВДНХ. Чиновник отметил, что ему радостно видеть большую очередь желающих попасть на выставку. Для него это показатель того, что народ по-прежнему любит читать.

«И не в обиду телевизионщикам, как мы знаем, те, кто читает книги, всегда управляют теми, кто смотрит телевизор», — цитирует министра РИА Новости.

Добавим, что на московской выставке-ярмарке можно познакомиться не только с отечественной литературой, но и с зарубежными авторами. Это старейшее мероприятие подобного рода в нашей стране, оно проводится с 1977 года. Нынешняя ярмарка уже 32-я по счету.

Кстати, минувшим летом Владимир Мединский лично встречал в Москве режиссера Квентина Тарантино и даже провел ему экскурсию по музеям Красной площади.

А что вы больше любите — читать или смотреть телевизор?