НОВОСТИ

Книги вместо телевизора: Владимир Мединский дал дельный совет

Министр культуры РФ на Московской международной книжной ярмарке напомнил, что читающие люди управляют теми, кто смотрит ТВ.

Книги вместо телевизора: Владимир Мединский дал дельный совет
Владимир Мединский высказался в пользу книг. Фото: Komsomolskaya Pravda

Выбирать книги вместо телевизора — такой призыв сделал министр культуры России Владимир Мединский на Московской международной книжной ярмарке, которая открылась 4 сентября на ВДНХ. Чиновник отметил, что ему радостно видеть большую очередь желающих попасть на выставку. Для него это показатель того, что народ по-прежнему любит читать.

«И не в обиду телевизионщикам, как мы знаем, те, кто читает книги, всегда управляют теми, кто смотрит телевизор», — цитирует министра РИА Новости.

Добавим, что на московской выставке-ярмарке можно познакомиться не только с отечественной литературой, но и с зарубежными авторами. Это старейшее мероприятие подобного рода в нашей стране, оно проводится с 1977 года. Нынешняя ярмарка уже 32-я по счету.

Кстати, минувшим летом Владимир Мединский лично встречал в Москве режиссера Квентина Тарантино и даже провел ему экскурсию по музеям Красной площади.

А что вы больше любите — читать или смотреть телевизор?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Владимир МединскийкнигиМинистерство Культурытелевидение

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Книги вместо телевизора: Владимир Мединский дал дельный совет
Интересно?
Поделись с друзьями: