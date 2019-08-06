Тарантино не узнали на Красной площади в Москве

6 августа известный на весь мир режиссер Квентин Тарантино посетил московский Кремль. 56-летний кинодеятель приехал в Россию на премьеру своего нового фильма «Однажды в Голливуде», и министр культуры РФ Владимир Мединский пригласил его на экскурсию в кремлевские музеи, которую, считай, сам и провел.

Как передает ТАСС, американский гость прошелся в синем свитере по Красной площади, оставшись практические незамеченным публикой (кроме одного туриста из Китая). Во время прогулки Тарантино был очень впечатлен Царь-пушкой и Царь-колоколом. Потом неожиданно спросил, что же такого нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле — он где-то услышал, что здесь погребен иностранный музыкант.

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7 августа у режиссера запланированы встреча с российскими журналистами и посещение премьеры своей новой картины. Напомним, что главные роли в «Однажды в Голливуде» сыграли блистательные Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Фильм выйдет на экраны страны 8 числа. Критики уже назвали его лучшим фильмом Тарантино после «Криминального чтива».

А вы пойдете на новый фильм Тарантино в кино?