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Бабушка «послала» Ивана Урганта в собственный день рождения

Телеведущий пришел поздравить родственницу с девяностолетием.

Бабушка «послала» Ивана Урганта в собственный день рождения
Ургант поздравил бабушку в девяностолетием/globallookpress.com

Телеведущий Иван Ургант в Instagram рассказал, что пришел поздравить свою бабушку знаменитую актрису Нину Ургант, которой исполнилось девяносто лет. При этом у юмориста состоялся забавный разговор с родственницей. «Я, главное, говорю: «Нина, ты краситься будешь? Все-таки день рождения. А она: «Ванечка, иди в попу!»

Нина Ургант начинала свою актерскую карьеру в пятидесятых годах прошлого века. Она была актрисой Ленинградского театра Ленинского комсомола. Также с успехом играла в главных ролях в «Ленкоме».

Несмотря на серьезный возраст, Нина Ургант находится в прекрасной форме. Примерно пять лет назад стало известно, что она страдает болезнью Паркинсона. При этом бодрости духа актриса не теряет.

Добавим, что свою дочь Нину Иван Ургант назвал как раз в честь звездной бабушки, которую он безумно любит и к которой старается как можно чаще заходить в гости. Отметим, что Андрей Ургант, сын юбилярши, не так давно рассказывал, что его мать никогда не бывает одна. Ей помогает домработница. Сейчас женщина очень много читает. Книги в этом возрасте доставляют ей истинное удовольствие.

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Андрей УргантИван УргантНина Ургант

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Бабушка «послала» Ивана Урганта в собственный день рождения
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