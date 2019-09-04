Андрей Ургант: «Мама у нас крепкая, это старая закалка!»

В день чествования 90-летия народной артистки Нины Николаевны Ургант мы решили поговорить с одним из главных мужчин в ее жизни - сыном Андреем.

Спецкорр портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко связалась с Андреем Львовичем в момент, когда у того вовсю кипела работа над очередным телепроектом. Но ведущий сумел выкроить время и побеседовал с нами о своей знаменитой матери.

Андрей говорит о маме охотно и действительно тепло. Кажется, он может рассказывать о ней часами. И немудрено: Нина Николаевна прожила долгую, насыщенную творческую жизнь и положила начало актерской династии Ургант.

— Андрей Львович, как будете поздравлять маму?

— Поздравлять мы ее будем сообразно ее возрасту. Соберемся узким кругом дома, посидим, съедим торт, приедет внук ее в два часа – у него вечером уже съемки. Я приду с утра, вечером кто-то из театра зайдет, поздравит ее, подарит почетную грамоту за выслугу лет…Примерно так.

— Как она себя чувствует? Все же 90 лет — не шутка!

— Она себя чувствует как женщина, которой исполняется 90 лет. Что касается мозгов – все вообще отлично. Она в здравом уме и твердой памяти. Немножко не хватает сил уже – люди слабеют с годами. Конечно, она не выходит, но себя обслуживает сама. Так что она у нас крепкая, это старая закалка!

— Мы слышали, что Нину Николаевну пытались фотографировать через окно. Это правда?

— Да, у нас уже летала такая камера. Кто-то запустил дрон, и тот крутился перед окнами, пытался снимать сквозь стекла. Это противно.

— Мама одна живет?

— Ну как «одна»? С ней рядом кто-нибудь находится обязательно! 5 дней в неделю к нам ходит домработница. Она с десяти до четырех, иногда больше. Она готовит, ходит по магазинам. Далеко выходить и тем более, таскать тяжелые продукты мама не может, я тоже не всегда успеваю все заехать купить… Поэтому есть компаньонка, которая это делает качественно и вовремя. Она чудная женщина, и готовит, и убирает, и веселая хохотушка такая! Мама ее очень любит угощать и мешает ей пылесосить. Потому что маме интереснее общаться, чем когда за ней ухаживают.

больше по теме Иван Ургант влюбился в будущую жену благодаря Басилашвили Только неизвестно, знает ли об этом сам артист.

— Наверное, тяжело привыкала к тому, что общения стало меньше?

— Знаете, мама сейчас много общается с книгами. Она восполняет весь тот запас знаний, который оказался ей недоступен во времена юности и зрелости. Раньше и времени-то читать не было. Сначала была оккупация, поэтому она даже недополучила образование: как вы понимаете, 4 года не было школы. А потом она стала действующей артисткой и довольно быстро превратилась в известную, знаменитую и востребованную — поэтому тоже не было времени читать. А сейчас она обложена книгами и проглатывает их, выдавая очень точные и интересные оценки и прочитанному, и авторам. Например, Довлатов ей очень понравился. Она сказала: «Вот. Это – настоящий русский писатель!»

— Нина Николаевна уже давно не показывается на публике…

— Да, действительно. Но это потому, что она – женщина, известная женщина, которая постарела и хочет, чтобы ее запомнили красавицей, хочет остаться легендой. К слову, она очень негативно отнеслась к тому, что сняли вторую часть «Иронии судьбы или С легким паром». Вдруг появилась эта картина, вдруг появился Мягков, уже старый, крашеный… Она говорит: «Ну, что?.. Зачем он это?..» А вот Лия Ахеджакова отказалась играть. Сказала, что есть легендарный фильм с молодым Мягковым, молодой польской чудесной актрисой – вот это было кино! А когда начинаются все эти ремейки… Нет-нет, артисты должны оставлять по себе легенды. Тем более, легендарные женщины!

И мы совершенно согласны с этим человеком – Андреем, любящим сыном такой знакомой и родной Нины Николаевны Ургант, голосом которой звучит песня из фильма «Белорусский вокзал».

С днем рождения, Нина Николаевна. Долгих добрых лет вам!