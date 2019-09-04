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Игорь Николаев представил вариации на тему хита «Третье сентября»

Музыкант поблагодарил поклонников за теплые слова.

Игорь Николаев представил вариации на тему хита «Третье сентября»
Игорь Николаев. ФОТО: INSTAGRAM.COM/IGOR_NIKOLAEV_MUSIC/

Вот уже много лет 3 сентября в российском интернете ажиотаж – вся страна мемами и шутками «отмечает» наступивший третий осенний день. Все благодаря одноименной композиции, которую не один десяток лет исполняет Михаил Шуфутинский.

Автор слов хита, Игорь Николаев на своей странице в социальной сети Instagram под занавес «праздника» поделился со своими подписчиками несколькими вариациями на популярную композицию.

«На этом мы, авторы песни, Игорь Крутой и Игорь Николаев, прощаемся с Вами и сообщаем, что про 4 сентября песни пока нет. Спасибо от нас и Миши Шуфутинского, что выдержали этот бесконечный «день одной песни»!» — поблагодарил артист фанатов.

Кроме того, Николаев сказал «спасибо» и тем комментаторам и подписчикам, которые оставили в его микроблоге много теплых слов. Как отмечает Игорь, для него это самая большая награда.

Напомним, ранним утром 3 сентября поэт и композитор наконец-то высказался по поводу смысла нетленного хита, о чем многие годы тщетно спорят любители музыки.

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Игорь КрутойИгорь НиколаевИгорь Николаев последние новостиМихаил Шуфутинскийхит

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Игорь Николаев представил вариации на тему хита «Третье сентября»
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