Игорь Николаев представил вариации на тему хита «Третье сентября»

Вот уже много лет 3 сентября в российском интернете ажиотаж – вся страна мемами и шутками «отмечает» наступивший третий осенний день. Все благодаря одноименной композиции, которую не один десяток лет исполняет Михаил Шуфутинский.

Автор слов хита, Игорь Николаев на своей странице в социальной сети Instagram под занавес «праздника» поделился со своими подписчиками несколькими вариациями на популярную композицию.

«На этом мы, авторы песни, Игорь Крутой и Игорь Николаев, прощаемся с Вами и сообщаем, что про 4 сентября песни пока нет. Спасибо от нас и Миши Шуфутинского, что выдержали этот бесконечный «день одной песни»!» — поблагодарил артист фанатов.

Кроме того, Николаев сказал «спасибо» и тем комментаторам и подписчикам, которые оставили в его микроблоге много теплых слов. Как отмечает Игорь, для него это самая большая награда.

Напомним, ранним утром 3 сентября поэт и композитор наконец-то высказался по поводу смысла нетленного хита, о чем многие годы тщетно спорят любители музыки.