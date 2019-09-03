Автор хита «Третье сентября» рассказал о смысле песни

Еще за несколько дней до 3 сентября в последние годы в Сети появляются различные мемы и просто шутки по поводу этой даты. Один из первых дней осеннего месяца стал популярен благодаря песне, которую исполнил когда-то Михаил Шуфутинский.

После долгого молчания о своем творении высказался автор слов народного хита Игорь Николаев. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram. Как отмечает музыкант, ему очень приятно и льстит, что в интернете до сих пор появляется много постов и мемов по поводу «Третьего сентября».

Однако, возможно, к разочарованию многочисленных поклонников песни, Николаев признался, что за этой датой у авторов ничего не стоит. Просто эта строка припева очень удачно и гармонично легла на музыку Игоря Крутого.

«Так рождаются песни, те, которые надолго» — пишет Игорь Николаев.