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Тарасов решил продать особняк, который строил с Бузовой

Стоимость трехэтажного коттеджа составляет 78 миллионов рублей.

Тарасов решил продать особняк, который строил с Бузовой
Тарасов продает коттедж/globallookpress.com

Футболист Дмитрий Тарасов решил избавиться от шикарного особняка, стоимость которого, по оценкам экспертов, составляет 78 миллионов рублей. Уже несколько месяцев у игрока нет клуба. После ухода из московского «Локомотива» на него пока нет спроса среди команд премьер-лиги. Интересно, что строить коттедж он начинал еще когда жил с предыдущей супругой певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

Дмитрий Тарасов. Фото
Тарасов продает шикарный дом/globallookpress.com

Как известно, скоро в семье спортсмена ожидается очередное прибавление. Его третья жена модель Анастасия Костенко беременна. Пол ребенка неизвестен. Тарасов и жена не хотят торопить события в этом вопросе. Чуть больше года назад Костенко, напомним, подарила мужу девочку.

Трехэтажный дом, который продает Тарасов, с эксклюзивным дизайном. Его площадь около тысячи квадратных метров. В коттедже шесть спален, несколько санузлов, огромная гардеробная, гостиная, большой бассейн с мозаикой в виде футбольного мяча и гараж на две машины. В интерьере дома преобладает белый цвет. На участке находится домик для прислуги.

Любопытно, что несколько лет назад, когда Тарасов и Бузова расставались, выяснилось, что коттедж футболист оформил на маму. Певица вкладывала в него не только средства, но и душу. В итоге она осталась у разбитого корыта, сообщает «Комсомольская правда».

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Тэги:

Дмитрий ТарасовДмитрий Тарасов и Анастасия КостенкоОльга БузоваФК "Локомотив"

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Тарасов решил продать особняк, который строил с Бузовой
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