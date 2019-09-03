Стала известна дата прощания с Зинаидой Славиной

Актрисе было 79 лет.

Стало известно и место и дата прощания с актрисой Зинаидой Славиной, о смерти которой СМИ сообщили накануне.

По информации РИА Новости, гражданскую панихиду по звезде проведут 6 сентября в театре «Содружества актеров Таганки». Именно здесь, напомним, Зинаида прослужила последние два десятка лет. Начало прощания – в 13.00. При этом о том, где тело Славиной предадут земле, пока не сообщается.

Напомним, Зинаиде Славиной, народной артистке РСФСР было 79 лет. О причинах смерти актрисы ничего неизвестно.