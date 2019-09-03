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На 80-м году жизни скончалась народная артистка Зинаида Славина

Информацию о трагическом известии подтвердили в театре «Содружество актеров Таганки».

На 80-м году жизни скончалась народная артистка Зинаида Славина
Зинаида Славина. фото: кадр из фильма "Полоска нескошенных дикий цветов" 1979г.

3 сентября стало известно, что ушла из жизни народная артистка РСФСР Зинаида Славина. Женщине было 79 лет. Трагическое известие появилось на сайте «Содружества актеров Таганки». Подробностей случившегося и причина смерти пока остаются неизвестными.

Отметим, что Зинаида Анатольевна родилась в Петергофе. Как и многие актеры,  она окончила в свое время театральное училище им. Щукина. Первый спектакль, в котором она сыграла главную роль, стал «Добрый человек из Сезуана». Еще будучи студенткой она начала  играть в Театре на Таганке, который практически стал ей вторым домом. Не удивительно, что Славина в последствии 25 лет была ведущей актрисой театра.

Зинаида Славина. фото
Зинаида Славина. фото: кадр из «Н.А. Некрасова. Русские женщины» 1975г.

26 лет назад артистка вместе с коллегами перешла в театр под руководством Н. Губенко «Содружество актёров Таганки», где и работала последние годы.  Также Зинаида Анатольевна снималась в кино. Ее можно увидеть в таких картинах, как «Происшествие, которого никто не заметил», «Товарищ генерал», «Иван да Марья», «Полоска нескошенных диких цветов», «Найди на счастье подкову».

О личной жизни Славина предпочитала не рассказывать, поэтому неизвестно, кто из близких у нее остался.

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На 80-м году жизни скончалась народная артистка Зинаида Славина
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