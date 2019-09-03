«Четыре поколения»: 3-летняя дочь Николаева повидалась с прабабушкой

36-летняя Юлия Проскурякова опубликовала в Instagram свежие семейные снимки. Певица навестила родственников. Свой уикенд супруга 59-летнего композитора провела в компании трехлетней дочери Вероники.

Наследница Игоря Николаева повидалась с дедушкой — Павлом Сергеевичем, бабушкой — Людмилой Ивановной, тетей Ольгой (сестра Юлии. — Прим. ред.) и прабабушкой Александрой Александровной.

«Четыре поколения нашей семьи», — подписала фото с близкими Юлия Проскурякова.

Напомним, что родители певицы живут в Екатеринбурге. Еще в августе возлюбленная композитора навещала маму и отца в родном городе. В Instagram Юлия провела видео-экскурсию для подписчиков, показав в каких условиях живут ее родители. В комментариях Проскурякова подметила, что весь ремонт в квартире ее близкие сделали на собственные средства. По словам певицы, ее семья не нуждается в финансовой поддержке.