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«Четыре поколения»: 3-летняя дочь Николаева повидалась с прабабушкой

Юлия Проскурякова вместе с маленькой Вероникой провела уикенд в компании родственников.

«Четыре поколения»: 3-летняя дочь Николаева повидалась с прабабушкой
Юлия Проскурякова (Фото: Globallookpress.com)

36-летняя Юлия Проскурякова опубликовала в Instagram свежие семейные снимки. Певица навестила родственников. Свой уикенд супруга 59-летнего композитора провела в компании трехлетней дочери Вероники.

Наследница Игоря Николаева повидалась с дедушкой — Павлом Сергеевичем, бабушкой — Людмилой Ивановной, тетей Ольгой (сестра Юлии. — Прим. ред.) и прабабушкой Александрой Александровной.

«Четыре поколения нашей семьи», — подписала фото с близкими Юлия Проскурякова.

Напомним, что родители певицы живут в Екатеринбурге. Еще в августе возлюбленная композитора навещала маму и отца в родном городе. В Instagram Юлия провела видео-экскурсию для подписчиков, показав в каких условиях живут ее родители. В комментариях Проскурякова подметила, что весь ремонт в квартире ее близкие сделали на собственные средства. По словам певицы, ее семья не нуждается в финансовой поддержке.

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Звездные детиИгорь НиколаевЮлия Проскурякова

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«Четыре поколения»: 3-летняя дочь Николаева повидалась с прабабушкой
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