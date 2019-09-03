«Мыльный пузырь и альфонс»: Волочкова охарактеризовала личность Вдовина

По словам балерины, ее бывший супруг до сих пор живет за ее счет.

Балерина Анастасия Волочкова назвала своего бывшего мужа бизнесмена Игоря Вдовина мыльным пузырем и альфонсом. Танцовщица уверена, что мужчина до сих пор живет за ее счет. Он так и не вернул ей взятые в долг много лет назад три миллиона долларов.

Как уверена балерина, Игоря Вдовина всегда будут считать экс-супругом Анастасии Волочковой. Сам он как личность никому не интересен. Также Волочкова отметила, что ей не по душе, что новые любовницы ее мужа пиарятся за ее счет. Новую возлюбленную экс-супруга, которой он якобы делает дорогие подарки, танцовщица никогда не видела и не знает, кто она такая.

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Волочкова напомнила, что в годы совместной жизни со Вдовиным тот за ее счет вывозил своих детей от предыдущих отношений на учебу за границу. При этом его дочь Ариадна от брака с балериной ходила в самую обычную школу в России. Балерина уверена, что всех своих женщин Вдовин содержит за ее счет.

По словам балерины, Игорь Вдовин — самый настоящий аферист. Он затуманивает мозги своим новым женщинам, которые ему по каким-то причинам верят. Она напомнила, что в начале их отношений он специально лез на все обложки глянцевых журналов вместе с ней, чтобы все считали его богатым человеком, сообщает «Комсомольская правда».