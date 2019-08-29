Анастасия Волочкова порассуждала об успехе и популярности

Анастасия Волочкова часто делится с поклонниками в соцсети размышлениями на волнующие ее темы. Теперь же знаменитая балерина стала колумнистом портала Teleprogramma.pro.

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В собственной колонке Анастасия порассуждала об успехе и о том, как сохранить популярность. Нет сомнений, что артистка прекрасно разбирается в данном вопросе, поскольку ее интервью регулярно цитируют самые известные издания, а ее персона упоминается в прессе с завидным постоянством.

По словам знаменитости, чем бы человек ни занимался в жизни, стремиться к цели нужно только честным путем, прикладывая все свое трудолюбие.

«Не деньгами, когда кто-то заплатил или «пропихнул», а самостоятельно, своими силами», – поясняет балерина.

В пример Анастасия привела себя, напомнив историю с ее увольнением из Большого театра. Артистка отметила, что ее убрали из труппы незаконно, однако она сумела выстоять и упорно идти дальше, несмотря на развернутую против нее травлю.

Волочкова заверила: в том случае, когда слава достается незаслуженно, с вершины Олимпа звезда может скатиться с той же легкостью, с какой помогли на нее взойти заменившие труд и талант деньги и связи.