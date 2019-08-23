ЗВЕЗДЫ

Регина Тодоренко показала свою роскошную дачу

Теперь свои влоги для YouTube-канала телеведущая снимает за городом.

Регина Тодоренко показала свою роскошную дачу
Регина Тодоренко. фото

Регина Тодоренко прославилась благодаря шоу «Орел и решка». Однако потом она покинула проект и стала снимать свой влог для YouTube-канала «Пятница с Региной». Он посвящен не путешествиям, а насущным темам, которые девушка обсуждает со звездными гостями. В конце прошлого года телеведущая стала мамой, поэтому ее дом стал новой съемочной площадкой. Она следила за ребенком и параллельно брала интервью. А иногда за малышом Михаилом смотрел его отец Влад Топалов. Сейчас сын подрос, поэтому девушка переместилась на дачу.

23 августа Тодоренко объявила, что проводит отпуск за городом. Именно там прошли съемки специально дачного выпуска ее передачи. Ее гостьей стала певица Сюзанна, которая ждет ребенка. Она показала ей свой двухэтажный дом с гаражом, а затем девушка разместилась с гостьей на кухне. Там все выполнено в светлых тонах. Есть столик, а также множество шкафчиков.

Кухня на даче Тодоренко. фото
Кухня на даче Тодоренко. Фото: кадр из передачи «Пятница с Региной»

Позже Регина и Сюзанна переместились на веранду. Там стоят два розовых кресла и журнальный столик, а также висят картины. Трава вокруг дома подстрижена, как и кусты. От порога до дороги есть подсвеченная тропинка. Ланшафт украшен цветным велосипедом и досками для серфинга, раскрашенными в розово-мятной гамме.

Двор и веранда дачи Тодоренко. фото
Двор и веранда. Фото: кадр из передачи «Пятница с Региной»

Почти всю съемку девушки провели сидя в креслах. Беременная Сюзанна даже смогла поместиться с ногами в свое кресло. Она призналась, что ждет дочку, а также поведала подробности конфликта с возлюбленным Романом Варниным. Сейчас супруги живут раздельно. Певица так оградила себя от лишних стрессом. Ко всему прочему, у нее непростая беременность, поэтому она постоянно сдает анализы и соблюдает постельный режим.

Дача Тодоренко. фото
Дача Тодоренко. Фото: кадр из передачи «Пятница с Региной»

Как вам дача телеведущей?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Влад ТопаловРегина ТодоренкоСюзаннаШоу "Пятница с Региной"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Регина Тодоренко показала свою роскошную дачу
Интересно?
Поделись с друзьями: