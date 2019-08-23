Регина Тодоренко показала свою роскошную дачу

Регина Тодоренко прославилась благодаря шоу «Орел и решка». Однако потом она покинула проект и стала снимать свой влог для YouTube-канала «Пятница с Региной». Он посвящен не путешествиям, а насущным темам, которые девушка обсуждает со звездными гостями. В конце прошлого года телеведущая стала мамой, поэтому ее дом стал новой съемочной площадкой. Она следила за ребенком и параллельно брала интервью. А иногда за малышом Михаилом смотрел его отец Влад Топалов. Сейчас сын подрос, поэтому девушка переместилась на дачу.

23 августа Тодоренко объявила, что проводит отпуск за городом. Именно там прошли съемки специально дачного выпуска ее передачи. Ее гостьей стала певица Сюзанна, которая ждет ребенка. Она показала ей свой двухэтажный дом с гаражом, а затем девушка разместилась с гостьей на кухне. Там все выполнено в светлых тонах. Есть столик, а также множество шкафчиков.

Позже Регина и Сюзанна переместились на веранду. Там стоят два розовых кресла и журнальный столик, а также висят картины. Трава вокруг дома подстрижена, как и кусты. От порога до дороги есть подсвеченная тропинка. Ланшафт украшен цветным велосипедом и досками для серфинга, раскрашенными в розово-мятной гамме.

Почти всю съемку девушки провели сидя в креслах. Беременная Сюзанна даже смогла поместиться с ногами в свое кресло. Она призналась, что ждет дочку, а также поведала подробности конфликта с возлюбленным Романом Варниным. Сейчас супруги живут раздельно. Певица так оградила себя от лишних стрессом. Ко всему прочему, у нее непростая беременность, поэтому она постоянно сдает анализы и соблюдает постельный режим.

Как вам дача телеведущей?