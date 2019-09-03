Шуфутинский назвал «праздником жизни» песню «Третье сентября»

Певец Михаил Шуфутинский в комментариях под своим постом в Instagram назвал композицию «Третье сентября» праздником жизни. Музыкант разместил пост о своих ближайших гастролях. Согласно ему 3 сентября он даст концерт в Москве в ЦДК «Меридиан». Далее запланированы выступления в казанском клубе «Пирамида» (15 сентября), в «Крокус Сити Холле» (18 сентября), в Ташкенте (23 сентября) и в ДК «Юбилейный» в Ступино (27 сентября).

В комментариях под постом отметился автор слов легендарной композиции Игорь Николаев. «С третьим сентября, Михаил Захарович», — заявил он. Интересно, что пользователи стали напоминать композитору, что он поторопился. На дворе было еще второе сентября. На это Николаев отшутился: «На правах автора этой песни переворачиваю, когда хочу».

Через какое-то время в комментариях отметился и исполнитель песни Михаил Шуфутинский. «Дорогой Игорь, это праздник моей жизни, который создали вы с Игорем Крутым. Мои потрясающие талантливейшие друзья».

Игорь Николаев не прошел и мимо этой записи: «Спасибо, дорогой. Береги себя. Легкого концерта и благодарной публике в «Меридиане». Напомним, что хит «Третье сентября», который исполняет Шуфутинский, пользуется огромной любовью у зрителей. На композицию каждый год создается огромное количество всевозможных мемов в Сети.