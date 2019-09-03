НОВОСТИ

Шуфутинский назвал «праздником жизни» песню «Третье сентября»

Музыкант поблагодарил своих друзей Николаева и Крутого за создание шедевра.

Шуфутинский назвал «праздником жизни» песню «Третье сентября»
Шуфутинский высказался о песне "Третье сентября"/globallookpress.com

Певец Михаил Шуфутинский в комментариях под своим постом в Instagram назвал композицию «Третье сентября» праздником жизни. Музыкант разместил пост о своих ближайших гастролях. Согласно ему 3 сентября он даст концерт в Москве в ЦДК «Меридиан». Далее запланированы выступления в казанском клубе «Пирамида» (15 сентября), в «Крокус Сити Холле» (18 сентября), в Ташкенте (23 сентября) и в ДК «Юбилейный» в Ступино (27 сентября).

Михаил Шуфутинский. Фото
Шуфутинский поблагодарил Николаева и Крутого за «Третье сентября»/https://www.instagram.com/mikhail.shufutinsky/

В комментариях под постом отметился автор слов легендарной композиции Игорь Николаев. «С третьим сентября, Михаил Захарович», — заявил он. Интересно, что пользователи стали напоминать композитору, что он поторопился. На дворе было еще второе сентября. На это Николаев отшутился: «На правах автора этой песни переворачиваю, когда хочу».

Через какое-то время в комментариях отметился и исполнитель песни Михаил Шуфутинский. «Дорогой Игорь, это праздник моей жизни, который создали вы с Игорем Крутым. Мои потрясающие талантливейшие друзья».

Игорь Николаев не прошел и мимо этой записи: «Спасибо, дорогой. Береги себя. Легкого концерта и благодарной публике в «Меридиане». Напомним, что хит «Третье сентября», который исполняет Шуфутинский, пользуется огромной любовью у зрителей. На композицию каждый год создается огромное количество всевозможных мемов в Сети.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Игорь КрутойИгорь НиколаевМихаил ШуфутинскийМосква

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Шуфутинский назвал «праздником жизни» песню «Третье сентября»
Интересно?
Поделись с друзьями: