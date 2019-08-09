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Шуфутинский пришел проводить Токарева в последний путь

Музыкант рассказал корреспонденту Teleprogramma.pro о трепетной дружбе с коллегой.

Шуфутинский пришел проводить Токарева в последний путь
Шуфутинский приехал проститься с Токаревым/globallookpress.com

Певец Михаил Шуфутинский приехал в храм Святителя Николая в Котельниках, где прошло прощание с музыкантом Вилли Токаревым, который скончался в возрасте 84 лет. Причиной, по предварительным данным, стало онкологическое заболевание.

Вилли Токарев. Фото
Токарев одним из первых отправился покорять Америку/globallookpress.com

Как сказал Шуфутинский, они полжизни были рядом. Музыканты очень дружили. Особенно во времена совместного пребывания в Америке. «Вилли подсказывал мне на первых порах в Америке. Объяснял, где можно записать альбом. Скажу, что в Америке мы с ним были словно детьми в чужом детском саду. Ничего не знали. При этом конкурентами мы никогда не были. Вилли Токарев рассказывал мне о жизни в Америке, как друг и товарищ. Мы с радостью слушали песни друг друга», — заявил Михаил Шуфутинский.

При этом певец заметил, что в последние годы они практически не общались. Последний разговор состоялся примерно два года назад. Музыкант даже не помнит, о чем тогда шла речь.

Добавим, что Вилли Токарева похоронят на Калитниковском кладбище. Церемония пройдет без присутствия журналистов. На кладбище будут присутствовать только близкие родственники.

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АмерикаВилли ТокаревМихаил ШуфутинскийСмерть Вилли ТокареваУмер Вилли Токарев

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Шуфутинский пришел проводить Токарева в последний путь
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