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Катя Лель кардинально поменяла цвет волос

В салон певица сходила вместе с дочерью Эмилией.

Катя Лель кардинально поменяла цвет волос
КАТЯ ЛЕЛЬ / GLOBAL LOOK PRESS

Поклонникам популярной некогда певицы Кати Лель привычней читать невероятные истории от любимицы об инопланетянах, чем наблюдать какое-нибудь заметное преображение в ее внешности. Очень давно певица стала блондинкой и много лет не изменяла образу.

Но вот в одной из своих последних публикаций в социальной сети Instagram Катя очень удивила своих фанатов кардинальной сменой привычного имиджа – она перекрасила волосы. Выбор звезды пал на необычный холодный розовый тон, благодаря которому Лель стала более молодой и дерзкой.

«Как вам мой новый мармеладно-космический цвет волос?» — спросила она у своих подписчиков.

Кстати, в комментариях Катя собрала немало комплиментов. Ее называют «стильненькой» и отмечают креатив артистки. Многие признались, что такой цвет молодит звезду и очень ей идет.

Между прочим, в салон, где певице сменили цвет волос, артистка отправилась в компании дочери Эмилии, с которой звезда очень близка. Напомним, девочка родилась в 2009 году в браке с Игорем Кузнецовым.

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звездный образкардинальное преображениеКатя ЛельПевица

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Катя Лель кардинально поменяла цвет волос
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