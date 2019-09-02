Андрей Разин рассказал об условиях отбора в «Ласковый май»

В группу не удастся попасть музыкантам, возраст которых перевалил за сорок лет.

Продюсер Андрей Разин в Instagram заявил, что условия отбора в группу «Ласковый май» достаточно серьезные. В музыкальный коллектив не удастся попасть просто за «красивые глазки».

Разин опубликовал снимок одного из молодых людей, который прислал ему свою фотографию и резюме. Его зовут Артем Белый. Как сказал продюсер, группе нужны не лайки, а красивые статные солисты.

«Прошу всех желающих в возрасте от 18 до 28 лет направлять свои резюме на электронную почту Razin.graffiti@mail.ru. И не отправляйте, пожалуйста, фотографии лиц в возрасте 40-45 лет. Мы таких в группу не принимаем», — заявил легендарный продюсер.

Отметим, что не так давно у Андрея Разина обострились отношения с музыкантом Юрием Шатуновым, который много лет выступал в «Ласковом мае». Продюсер запретил бывшему товарищу исполнять многие композиции коллектива. Теперь его партнеру по группе можно петь только свои малоизвестные песни. Разин отметил, что ведет поиск новых солистов в свой музыкальный коллектив.