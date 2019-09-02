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Эвелина Бледанс проводила в первый класс «особенного» сына

Семилетний Семен побывал на школьной линейке вместе со звездной мамой.

Эвелина Бледанс проводила в первый класс «особенного» сына
Эвелина Бледанс. Фото: globallookpress.com

В наступившем учебном году дети многих отечественных знаменитостей стали первоклассниками. В числе отправившихся 2 сентября в школу малышей оказался и «особенный» сын Эвелины Бледанс.

Артистка опубликовала в Instagram снимки со школьной линейки, на которой побывал Семен. На фото мальчик в школьной форме и с большим красным ранцем за спиной позирует на камеру, держа в руках табличку с надписью «1 «Б». Рядом с ним можно увидеть маму, папу и бабушку.

«Ну, вот мальчик стал совсем большим! Семочка – первоклассник!» – подписала фото Бледанс.

Знаменитость трогательно вспомнила, как когда-то возила новорожденного наследника в коляске, а теперь не смогла сдержать слез на его первом школьном звонке. Эвелина поздравила с Днем знаний всех детей и, конечно, их родителей.

К слову, перед началом школьных занятий Бледанс отвезла Семена в Подмосковье, где мама и сын отлично провели время, оздоровились и отдохнули в четырехзвездочном спа-отеле.

Семен родился с синдромом Дауна, отцом мальчика стал режиссер Александр Семин, с которым Эвелина рассталась в 2017 году. От предыдущего брака с израильским бизнесменом у актрисы есть уже взрослый сын Николай.

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1 сентябряInstagramСын Эвелины БледансШколаЭвелина Блёданс

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Эвелина Бледанс проводила в первый класс «особенного» сына
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