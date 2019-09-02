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Новикова предложила Корчевникову взять в жены свою 18-летнюю внучку

По словам артистки, ей очень хочется устроить личную жизнь телеведущего.

Новикова предложила Корчевникову взять в жены свою 18-летнюю внучку
Клара Новикова нашла Корчевникову пару/globallookpress.com

Артистка Клара Новикова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» предложила 37-летнему ведущему Борису Корчевникову взять в жены свою 18-летнюю внучку Анну. По словам юмористки, она очень хочет познакомиться с будущей женой ведущего. «Боря – вы зануда! Вы меня пытаете на своей программе. Я чувствую себя как на костре», — сказала Новикова.

Клара Новикова. Фото
Новикова взялась устроить личную жизнь Корчевникова/globallookpress.com

В то же время она отметила, что ее внучка Анна — очень избирательная девушка. Она учится на дизайнера. «У нее очень хороший вкус. Я примерно знаю, сколько вам лет. Но ничего страшного не вижу. У меня тоже муж был старше меня намного лет. Мне очень хочется, Боря, устроить вашу личную жизнь», — сказала она.

Интересно, что Корчевников в ответ заметил, что Аня его любимое имя. После этого у Новиковой отпали последние сомнения, что ей нужно свести внучку с телеведущим.

«Хочу сказать вашей маме, чтобы она вас отпустила. Вы при ней буквально присохли. С этим нужно что-то делать. Боря мне очень симпатичен. Он хоть и ковыряется в кишках, но делает всегда это очень деликатно», — заявила она.

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Тэги:

Борис КорчевниковКлара НовиковаПрограмма "Судьба человека"

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Новикова предложила Корчевникову взять в жены свою 18-летнюю внучку
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