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Клара Новикова рассказала, как победила рак

По словам юмористки, в борьбе с недугом ей очень помог муж.

Клара Новикова рассказала, как победила рак
Клара Новикова смогла победить рак/globallookpress.com

Юмористка Клара Новикова стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она положила конец слухам о том, что борется со злокачественной опухолью. Ведущий отметил, что в последнее время разговоры о ее болезни разгораются с новой силой. Сама Новикова отметила, что смогла победить рак много лет назад и непонятно, почему журналисты пишут про нее небылицы.

Клара Новикова. Фото
Клара Новикова смогла победить рак/globallookpress.com

«Уже даже врача, который помог мне победить рак, нет в живых. Но слухи о моей болезни все равно не дают покоя людям. Журналисты берут интервью по телефону. Выносят в заголовки неправду. Понимаю, что журналистика сложная профессия, но так действовать нельзя», — заметила юмористка.

По словам Клары Новиковой, в момент, когда она узнала, что больна раком, подумала о  смерти. «В те годы, можно сказать, что муж Юрий переболел вместе со мной. Он помог мне преодолеть все трудности. На помощь дочери я не могла рассчитывать. У нее были экзамены в школе. Я помню, как ко мне в больнице подошла пожилая женщина. Она сказала, что ее больная дочь не хочет жить. Я пришла к ней в палату и сказала: «Давай зажжем свечку. Огонь помогает». Я ей сказала, что свою жизнь может погасить только она сама», — вспомнила артистка.

Спустя много лет к Новиковой подошла пожилая женщина и напомнила ту историю. Артистка боялась услышать от женщины, что ее дочь умерла. Однако выяснилось, что девушка тогда победила болезнь и даже родила ребенка. Сейчас в благодарность она хранит фотографию Новиковой.

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Тэги:

Борис КорчевниковКлара НовиковаПрограмма "Судьба человека"

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Клара Новикова рассказала, как победила рак
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