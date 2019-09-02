Эммануил Виторган заплатил суррогатной матери два миллиона рублей

Актер, которому уже 79 лет, не так давно в четвертый раз стал отцом.

Актер Эммануил Виторган, который несколько дней назад в четвёртый раз стал отцом, заплатил суррогатной матери два миллиона рублей. Об этом сообщили друзья 79-летней звезды советского кинематографа. Напомним, что уже много лет он состоит в браке с Ириной Млодик, которая на 22 года младше его.

Известно, что девочку назвали Кларой. В честь мамы Эммануила Гедеоновича. Малышка уже окутана заботой звездного отца и его супруги. За месяц до ее рождения родители нашли двух нянь. Первая поселилась в доме актера. Она полностью сосредоточена на заботе о Кларе. Вторая няня присматривает за Этель, которая в семье Виторгана появилась полтора года назад.

Ранее Эммануил Виторган в беседах с журналистами признавался, что сразу после рождения Этель он разговаривал с женой. Она сказала, что не против еще одного ребенка.

Виторган понимает, что находится в солидном возрасте. При этом он отметил, что сейчас в связи с рождением детей очень много внимания уделяет своему здоровью. Эммануил Виторган мечтает дожить до тех дней, когда его дети пойдут в школу, а в идеале хочет побывать на их свадьбах, сообщает портал «СтарХит».