По следам Виторгана: в каком возрасте заводят детей разные знаки Зодиака

Астролог Галина Янко рассказала, почему Раки рано становятся родителями, а Стрельцы могут не стать ими вовсе.

Известный российский актер Эммануил Виторган, которому в конце этого года исполнится 80 лет, недавно вновь удивил своих поклонников. У него и его любимой супруги Ирины появилась вторая дочка — Клара. В прошлом году стали родителями маленькой Этель.

Далеко не все готовы на то, чтобы повторить «подвиг» семьи Виторганов? О том, в каком возрасте созревает для родительства каждый из знаков Зодиака, порталу Teleprogramma.pro рассказала таролог Галина Янко.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Представители этого знака в душе всегда остаются детьми, поэтому и своих детей хотят родить достаточно рано, чтобы заботиться об отпрысках, оставаясь с ними на одной волне. Им это очень интересно. Родитель-Овен станет для своего ребенка лучшим другом, всегда поймет и поддержит, а в нужные моменты развеселит и организует интересный досуг. С таким отцом или мамой ребенку обеспечено яркое, беззаботное, счастливое детство и огромный багаж прекрасных воспоминаний!

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы всегда нацелены на создание уютного семейного гнездышка, где будет комфортно и безопасно всем членам семьи. Как только у них появляется достаточная материальная база, они готовы стать родителями. Интересы их близких, особенно детей, всегда в приоритете. Родитель этого знака Зодиака, прежде всего, может дать своему ребенку путевку в жизнь, поспособствует его всестороннему развитию, проследит за тем, чтобы у него было все необходимое и своим примером покажет, как важно работать, чтобы иметь в жизни то, чего ты хочешь.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Большинство представителей этого знака и сами остаются непосредственными, любопытными и энергичными, как дети. Они постоянно чем-то увлечены и заняты сами собой, поэтому желание стать родителями приходит к ним в достаточно зрелом возрасте и только по большой любви.

Рак (22 июня — 22 июля)

Для Раков любовь и крепкая семья – смысл жизни. Они стремятся найти в жизни любовь, с подросткового возраста хотят стать родителями, а когда становятся, проявляют себя исключительно как любящие, понимающие и заботливые родители. С такой мамой или папой малыш всегда будет окружен заботой и любовью, а так же обеспечен всем необходимым.

Лев (23 июля — 21 августа)

Львы – независимые и целеустремленные, как правило они хотят создать семью, но сначала им необходимо удовлетворить свои личные амбиции. Так что родителями они чаще всего становятся после 30 лет. Это один из знаков, у представителей которых есть четкий план, в какой момент и при каких обстоятельствах они готовы стать родителями, и они его четко придерживаются.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Дева – последний человек, который задумается о том, что пора иметь детей. Они практичны и трудолюбивы, и, поскольку они хотят построить карьеру и реализовать себя как личность, дети до последнего не вписываются в их планы на жизнь. Между тем, по большой любви дети у них могут появиться и до 25 лет.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Если вы Весы, первого ребенка вы можете родить приблизительно в 27 лет. Ваша природная способность поддерживать гармонию и равновесие сделает вас талантливым родителем. Тем не менее, времени на появление детей в довольно молодом возрасте у вас не найдется. Вы будете слишком заняты самореализацией и изменением мира, но придет день, когда желание иметь ребенка у вас проснется.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Как и другие знаки Воды, вы очень любите детей. Вам суждено иметь много пламенных романов, и к 25-30 годам один из них увенчается рождением ребенка. Возможно, это не будет частью плана, но вы сможете увидеть счастливое будущее с тем, с кем вы в паре, и с ребенком. Поначалу вы можете испытывать тревогу и сомневаться в себе, но затем вы всё же поверите в то, что можете быть прекрасным родителем.

Стрелец (23 ноября — 22 декабря)

Мысль о том, чтобы иметь детей, очень пугает Стрельцов, потому что они по натуре странники. Их невозможно удержать на месте, что становится камнем преткновения, когда дело доходит до детей. У этого знака меньше всего шансов иметь детей в принципе, но если они и появятся, то не раньше 28 лет.

Козерог (23 декабря — 20 января)

Козероги ценят семью и детей выше, чем большинство знаков Зодиака, поэтому предубеждений и страхов относительно родительства у них нет. Первый ребенок у них может появиться даже в возрасте около 22 лет, несмотря на то, что Козероги очень амбициозны в вопросах карьеры и личной самореализации. Это тот знак, представители которого смогут успеть все — и стать востребованным в профессии, и родить четверых детей, как это сделал Эммануил Виторган.

Водолей (21 января — 19 февраля)

Представители этого знака, как правило, не горят мечтами о семье до последнего. Их увлекают совсем другие идеи, у них другие цели и желания и вообще они – убежденные индивидуалисты. Ограничения, которые вносит в жизнь ребенок, пугают их, поэтому оттягивать этот момент они будут до последнего.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

С одной стороны, последние романтики и мечтатели Рыбы могут окунуться в омут с головой и произвести на свет ребенка хоть в 16, если обстоятельства будут складываться благоприятным образом. С другой стороны, набравшись мудрости и терпения, глубоко пережив несколько разочарований в жизни, они могут выжидать подходящего момента до последнего. И то, и другое – крайности, но такова уж сложная природа представителей этого знака.