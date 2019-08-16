Охлобыстин презентовал книгу, которую писал 20 лет

53-летний актер и раньше публиковал зарисовки о жизни и делился мыслями с поклонниками. Но на этот раз актер решил объединить их и выпустить книгу.

Презентация романа «Записки упрямого человека. Быль», над которым Охлобыстин работал больше 20 лет, состоялась в пятницу, 16 августа.

«Лет 15-20 потребовалось. Не я писал книгу, а она «записывала» меня», — отметил звездный автор на пресс-конференции с журналистами.

Иван добавил, что больше всего любит часть истории, посвященную жене.

«Верю, что мы все одинаковые, и самое высокое, что может быть в жизни — это любовь», — рассказал писатель. Других подробностей автор раскрывать не стал, а пожелал, чтобы о них прочли на страницах книги.

Заявил новоиспеченный писатель и о желании почувствовать себя в шкуре Стивена Кинга в самое ближайшее время. Только вот пока боится напугаться сам, если примется за написание подобного романа.