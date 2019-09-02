Повереннова призналась, что прошла через предательства и измены мужчин

Актриса пришла к выводу, что никогда нельзя мириться с неверностью.

Актриса Дарья Повереннова призналась во время общения с подписчиками в соцсетях, что в своей жизни прошла через измены и предательства мужчин. Сама она также никогда не была белой и пушистой. К примеру, во время брака с актером Александром Жигалкиным звезда закрутила роман на стороне. У нее завязались отношения с актером Валерием Николаевым. После десяти лет совместной жизни Повереннова рассталась с Жигалкиным. От этого брака у нее есть единственная дочь Полина.

Правда, и отношения с Николаевым не задались. Актер изменил Поверенной. Предательство она пережить не смогла и рассталась с некогда любимым мужчиной. В разговоре с подписчиками актриса отметила, что никогда нельзя мириться с изменами.

«Я прошла через предательства и измены, поэтому так категорична в своих высказываниях. Получила сама по шапке, но смогла сделать правильные выводы. Из борьбы я вышла победительницей», — отметила Дарья Повереннова.

Многие подписчики рассказывали актрисе о своей личной жизни. По словам звезды, многие девушки выбирают не того мужчину, поэтому потом и жалеют о сделанном выборе. Она посоветовала не идти на компромисс. В данной ситуации важно оставаться самой собой, чтобы потом не жалеть всю жизнь о неправильном выборе.