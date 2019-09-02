НОВОСТИ

Повереннова призналась, что прошла через предательства и измены мужчин

Актриса пришла к выводу, что никогда нельзя мириться с неверностью.

Повереннова призналась, что прошла через предательства и измены мужчин
Повереннова рассказала о личной жизни/globallookpress.com

Актриса Дарья Повереннова призналась во время общения с подписчиками в соцсетях, что в своей жизни прошла через измены и предательства мужчин. Сама она также никогда не была белой и пушистой. К примеру, во время брака с актером Александром Жигалкиным звезда закрутила роман на стороне. У нее завязались отношения с актером Валерием Николаевым. После десяти лет совместной жизни Повереннова рассталась с Жигалкиным. От этого брака у нее есть единственная дочь Полина.

Дарья Повереннова. Фото
Повереннова призналась, что мужчины ей изменяли/globallookpress.com

Правда, и отношения с Николаевым не задались. Актер изменил Поверенной. Предательство она пережить не смогла и рассталась с некогда любимым мужчиной. В разговоре с подписчиками актриса отметила, что никогда нельзя мириться с изменами.

«Я прошла через предательства и измены, поэтому так категорична в своих высказываниях. Получила сама по шапке, но смогла сделать правильные выводы. Из борьбы я вышла победительницей», — отметила Дарья Повереннова.

Многие подписчики рассказывали актрисе о своей личной жизни. По словам звезды, многие девушки выбирают не того мужчину, поэтому потом и жалеют о сделанном выборе. Она посоветовала не идти на компромисс. В данной ситуации важно оставаться самой собой, чтобы потом не жалеть всю жизнь о неправильном выборе.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр ЖигалкинВалерий НиколаевДарья Повереннова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Повереннова призналась, что прошла через предательства и измены мужчин
Интересно?
Поделись с друзьями: