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Без диет и предрассудков: Повереннова оценила вкус итальянцев к еде

Актриса удивилась, что по-настоящему они начинают есть только после семи вечера.

Без диет и предрассудков: Повереннова оценила вкус итальянцев к еде
Дарья Повереннова/instagram.com/dpoverennova/

Дарья Повереннова, проводящая свой отпуск в Италии, поделилась впечатлениями от местной кухни, опубликовав об этом фотоотчет в Instagram.

Звезда сериала «Бессонница» подметила, что иностранные туристы начинают здесь свое утро с капуччино, а итальянцы — с чашечки эспрессо и небольших размеров булки.

На обед они предпочитают только пасту, а вот ужин у них может длиться до полуночи.

Удивительно, но никто не придерживается правила не есть после шести. Да это и невозможно при здешнем общепите, рестораны открываются только после семи вечера.

Итальянский ужин начинается с закусок — рыбных или мясных, про зеленый салат забудьте, его нет.

Потом наступает очередь для первых блюд — паста, равиоли, в общем, все из теста.

Далее подаются вторые блюда — мясо или рыба, к которым в качестве гарнира могут дать и салат.
Затем приносят сладкое. И напоследок еще выпивается чашечка эспрессо.

Да, взрослые в течение ужина наслаждаются местными винами, они в каждом городке своего разлива.

Домой итальянцы идут неспешно, никуда не торопясь, как люди, у которых по жизни нет проблем и забот.

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АктрисаДарья ПоверенноваИталияКухня

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Без диет и предрассудков: Повереннова оценила вкус итальянцев к еде
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