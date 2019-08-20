Без диет и предрассудков: Повереннова оценила вкус итальянцев к еде

Дарья Повереннова, проводящая свой отпуск в Италии, поделилась впечатлениями от местной кухни, опубликовав об этом фотоотчет в Instagram.
Звезда сериала «Бессонница» подметила, что иностранные туристы начинают здесь свое утро с капуччино, а итальянцы — с чашечки эспрессо и небольших размеров булки.
На обед они предпочитают только пасту, а вот ужин у них может длиться до полуночи.
Удивительно, но никто не придерживается правила не есть после шести. Да это и невозможно при здешнем общепите, рестораны открываются только после семи вечера.
Итальянский ужин начинается с закусок — рыбных или мясных, про зеленый салат забудьте, его нет.
Потом наступает очередь для первых блюд — паста, равиоли, в общем, все из теста.
Далее подаются вторые блюда — мясо или рыба, к которым в качестве гарнира могут дать и салат.
Затем приносят сладкое. И напоследок еще выпивается чашечка эспрессо.
Да, взрослые в течение ужина наслаждаются местными винами, они в каждом городке своего разлива.
Домой итальянцы идут неспешно, никуда не торопясь, как люди, у которых по жизни нет проблем и забот.