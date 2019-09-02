Жена Рыжего из «Иванушек» подала на развод с мужем

Супруга музыканта группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Аполлонова Марина Банкова официально подала документы на развод с мужем. Иск рассматривается в Пресненском суде столицы. Первое заседание по этому делу состоялось 20 августа. После этого супругам, как всегда делается в таких случаях, дали время на примирение. Однако уже 10 сентября они официально будут разведены и пополнят ряды холостяков.

Отметим, что в браке у солиста «Иванушек» и его жены родилось двое детей. Ивану сейчас 15 лет, а Артемию 11. Живут ребята с папой, но в любой момент могут уехать к своей матери. Как известно, Григорьев-Аполлонов очень много времени проводит на гастролях.

В окружении пары поведали, что музыкант и его супруга пытались встряхнуть отношения. Они жили раздельно, но примириться уже не смогли. При этом ради совместных детей они останутся друзьями.

Кстати, не так давно певец в одном из интервью говорил, что по-прежнему любит супругу. Он надеялся, что им удастся преодолеть противоречия и снова жить вместе. В то же время уже давно было известно, что Марина Банкова встречается с баскетболистом команды «Химки» Андреем Зубковым, который на шесть лет младше ее. Пара не скрывала отношений. Не так давно они вместе отправились в США, откуда выкладывали в соцсети совместные снимки, сообщает «СтарХит».