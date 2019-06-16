НОВОСТИ

Григорьев-Аполлонов поделился снимком на коленях у Фриске

В начале двухтысячных годов солисты «Иванушек» дружили с «Блестящими».

Григорьев-Аполлонов поделился снимком на коленях у Фриске
Григорьев-Аполлонов дружил с Жанной Фриске/globallookpress.com

Солист группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Аполлонов в Instagram поделился снимком, на котором он сидит на коленях у певицы Жанны Фриске. Фотография была сделана много лет назад, когда яркая исполнительница, которая ушла из жизни четыре года назад, выступала в группе «Блестящие».

«Так у Жанны на коленках не сидел никто! Лучшая подруга, любимые «Блестящие»! Мне её очень не хватает. Берегите себя! Фото делал Брайан Адамс, кажись», — пошутил Андрей Григорьев-Аполлонов.

Отметим, что 15 июня исполнилось четыре года, как Жанна Фриске ушла из жизни. Исполнительница на протяжении нескольких лет боролась со смертельной болезнью – раком мозга. В какой-то момент наступила ремиссия. Состояние певицы значительно улучшилось. Тогда всем казалось, что исполнительница справится со смертельным недугом. Однако вскоре болезнь заявила о себе с новой силой.

Интересно, что за сутки до смерти Жанны Фриске ее гражданский муж Дмитрий Шепелев забрал своего сына Платона с дачи родителей певицы в Балашихе. Отец исполнительницы Владимир Фриске считает, что телеведущий поступил как трус. Шепелев вывез ребенка в Болгарию. Спустя месяц в Европу к мальчику отправилась Ольга Фриске, его бабушка. Однако она столкнулась с полным непониманием. Ей не давали даже гулять с внуком. Вскоре отношения в семье обострились до предела. Последний раз бабушка и дед видели шестилетнего Платона почти два года назад.

Вам может быть интересно:

Юлия Савичева вспомнила встречу в гримерке с Жанной Фриске Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей Фото сына Фриске в день ее смерти появилось в Сети

Тэги:

Андрей Григорьев-АполлоновБолгарияВладимир ФрискеДмитрий ШепелевЖанна ФрискеОльга Фриске
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Григорьев-Аполлонов поделился снимком на коленях у Фриске
Интересно?
Поделись с друзьями: