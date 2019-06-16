Григорьев-Аполлонов поделился снимком на коленях у Фриске

Солист группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Аполлонов в Instagram поделился снимком, на котором он сидит на коленях у певицы Жанны Фриске. Фотография была сделана много лет назад, когда яркая исполнительница, которая ушла из жизни четыре года назад, выступала в группе «Блестящие».

«Так у Жанны на коленках не сидел никто! Лучшая подруга, любимые «Блестящие»! Мне её очень не хватает. Берегите себя! Фото делал Брайан Адамс, кажись», — пошутил Андрей Григорьев-Аполлонов.

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Отметим, что 15 июня исполнилось четыре года, как Жанна Фриске ушла из жизни. Исполнительница на протяжении нескольких лет боролась со смертельной болезнью – раком мозга. В какой-то момент наступила ремиссия. Состояние певицы значительно улучшилось. Тогда всем казалось, что исполнительница справится со смертельным недугом. Однако вскоре болезнь заявила о себе с новой силой.

Интересно, что за сутки до смерти Жанны Фриске ее гражданский муж Дмитрий Шепелев забрал своего сына Платона с дачи родителей певицы в Балашихе. Отец исполнительницы Владимир Фриске считает, что телеведущий поступил как трус. Шепелев вывез ребенка в Болгарию. Спустя месяц в Европу к мальчику отправилась Ольга Фриске, его бабушка. Однако она столкнулась с полным непониманием. Ей не давали даже гулять с внуком. Вскоре отношения в семье обострились до предела. Последний раз бабушка и дед видели шестилетнего Платона почти два года назад.