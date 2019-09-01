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Кристина Орбакайте собрала 7-летнюю Клавдию в школу

Певица обновила гардероб наследницы к новому учебному году.

Кристина Орбакайте собрала 7-летнюю Клавдию в школу
Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией (Фото: Globallookpress.com)

Кристина Орбакайте собрала в школу семилетнюю Клавдию. В преддверии нового учебного года знаменитость обновила гардероб наследницы. В Instagram певица опубликовала свежие кадры с дочкой, показав, в каком костюме внучка Аллы Борисовны отправится на занятия. Клава примерила приталенный черный жакет и юбку. В качестве контрастной детали девочка выбрала простую белую блузку и рюкзак с трендовым анималистическим принтом.

«На старт, внимание… Начинаем второй учебный год», — добавила Орбакайте.

«Отличного настроения и интересной учебы Клавдии», — прокомментировала свежие снимки певицы Анита Цой.

Как и 5-летние близнецы Аллы Пугачевой — Гарри и Лиза, дочка Кристины Орбакайте увлеклась иностранными языками. Клавдия изучает испанский. А дети Примадонны учат французский вместе с гувернером. Кроме того, внучка Примадонны посещает балетную студию. Этим летом Кристина Орбакайте вместе с дочкой отдохнула в Латвии. К слову, до этого в Юрмале побывала и Алла Борисовна в компании Максима Галкина и детей.

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Звездные детиКристина Орбакайте

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Кристина Орбакайте собрала 7-летнюю Клавдию в школу
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