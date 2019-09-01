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Супруга Цекало в бикини поделилась способом защититься от солнца

Дарина Эрвин опубликовала на своей страничке в соцсетях красивую фотографию.

Супруга Цекало в бикини поделилась способом защититься от солнца
Дарина Эрвин поделилась рецептом, как спастись от лучей солнца/https://www.instagram.com/darina.ervin/

Супруга Александра Цекало Дарина Эрвин в Instagram опубликовала снимок, на котором она сидит в бикини. Жена продюсера поделилась своим рецептом, как можно защититься от лучей палящего солнца. «Отличный способ защитить себя от солнца – это пить вино в тени», — заявила художница.

Напомним, что в конце прошлого года стало известно, что Александр Цекало закрутил роман с художницей Дариной Эрвин, которая на тридцать лет его моложе. Влюбленную парочку папарацци застали в одном из московских ресторанов. Какое-то время Цекало не комментировал информацию о своей личной жизни. Позже он признался, что уже давно расстался со своей бывшей женой Викторией Галушкой. Она, напомним, является родной сестрой певицы Веры Брежневой.

В этом году Цекало и Дарина Эрвин сыграли свадьбу. На торжество они позвали только самых близких людей. Медовый месяц влюбленные провели в Италии, где вдвоем гуляли по улочкам небольших городов.

Надо сказать, что родные Дарины Эрвин первое время с опаской относились к Цекало. Они не верили, что он серьезно относится к молодой девушке. Впрочем, время показало, что у Цекало и Эрвин царит полная идиллия в отношениях.

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Тэги:

Александр ЦекалоВера БрежневаВиктория ГалушкаДарина ЭрвинИталия

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Супруга Цекало в бикини поделилась способом защититься от солнца
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