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Молодая супруга Цекало сделала селфи в бикини на Гавайях

Пара отдыхает от работы на островах в Тихом океане.

Молодая супруга Цекало сделала селфи в бикини на Гавайях
Цекало и Эрвин поженились меньше года назад. Фото: instagram.com/darina_ervin/

Известный актер и продюсер Александр Цекало увез свою молодую жену-художницу отдыхать на Гавайи. Супруги выкладывают совместные фотографии с островов и, кажется, наслаждаются долгожданным перерывом в работе.

На одном из снимков Дарина Эрвин запечатлела себя вместе с 58-летним мужем в зеркале лифта в отеле. Девушка позировала в черном бикини, демонстрируя шикарную фигуру. На фото видно, что красавица на несколько сантиметров выше своего суженого, что не мешает им выглядеть счастливыми.

Цекало и Эрвин
Цекало и Эрвин в лифте отеля. Фото: instagram.com/darina_ervin/

Напомним, 28-летняя Дарина Эрвин — модель, актриса и художница в стиле ню. Она родилась в Казахстане, но живет в США. Девушка начала встречаться с Цекало в 2018 году, и через несколько месяцев они поженились в Беверли-Хиллз. Это уже четвертый брак продюсера.

Кстати, пока Цекало наслаждается жизнью с молодой красоткой, его вторая жена Лолита Милявская страдает после разрыва со своим супругом.

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Молодая супруга Цекало сделала селфи в бикини на Гавайях
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