Светлаков неудачно отрепетировал на Незлобине «бутылочный» флешмоб

Юморист Сергей Светлаков и его давний товарищ Александр Незлобин в Instagram поделились смешным видео. Они сделали пародию на популярный в эти дни так называемый «бутылочный» флешмоб. Напомним, что его суть заключается в том, чтобы открыть ногой крышку на бутылке. К челленджу присоединились уже многие знаменитости.

На кадрах опубликованной в Instagram Светлаковым видеозаписи можно увидеть, как он наносит удар ногой. В это время рядом сидит Незлобин, у которого на голове та самая крышка, которую было необходимо сбить. Только вот Светлаков промазал и попал точно в голову своему другу. При этом Незлобин падает, а Светлаков стоит пораженный тем, что же он наделал.

В комментариях пользователи буквально взорвались восторженными комментариями. Они считают, что юмористы сделали лучшую пародию на челлендж.

Ранее балерина Анастасия Волочкова удачно провернула «трюк с бутылкой». Она также смогла открыть ее ногой. Танцовщица похвасталась, что сделала это благодаря своей потрясающей растяжке с первой попытки.