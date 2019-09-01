НОВОСТИ

Екатерина Боярская поделилась откровенным снимком в прозрачном боди

Внучка «главного мушкетера страны» в свои двадцать лет обладает прекрасной внешностью и фигурой.

Екатерина Боярская поделилась откровенным снимком в прозрачном боди
Екатерина Боярская опубликовала откровенный снимок/https://www.instagram.com/kboyarskaya98/

Внучка актера Михаила Боярского Екатерина в Instagram на своей страничке разместила очень пикантный снимок. На фотографии можно увидеть, как девушка, которой, напомним, всего двадцать лет, приняла участие в откровенной фотосессии. На Екатерине Боярской прозрачное боди и черное нижнее белье. Пикантный образ девушки дополнили лакированные лодочки на шпильке.

Надо сказать, что в последнее время Екатерина Боярская ведет активную жизнь в социальных сетях. Она не боится выкладывать откровенные фотографии, что, конечно, по душе фанатам. Поклонники уже не раз отмечали, что внучка Михаила Боярского – обладательница очень длинных и красивых ног.

Кстати, ранее Екатерина Боярская выкладывала еще одну откровенную фотографию, на которой она в розовом бикини. Девушка отмечала в беседах с поклонниками, что найти нужное бикини по размеру ей очень сложно из-за необычной фигуры.

Екатерина Боярская старшая внучка знаменитого актера. Она дочь его сына Сергея. Кстати, у того есть еще одна дочь Саша. В этом году ей исполнилось 11 лет. Что касается дочери актера Елизаветы Боярской, известной российской актрисы, то у нее двое сыновей. Андрею в этом году исполнилось семь лет, а вот Григорию нет еще и годика. Свой первый день рождения он будет отмечать только в декабре.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александра БоярскаяЕкатерина БоярскаяЕлизавета БоярскаяМихаил БоярскийСергей Боярский

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Екатерина Боярская поделилась откровенным снимком в прозрачном боди
Интересно?
Поделись с друзьями: