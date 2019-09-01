Екатерина Боярская поделилась откровенным снимком в прозрачном боди

Внучка «главного мушкетера страны» в свои двадцать лет обладает прекрасной внешностью и фигурой.

Внучка актера Михаила Боярского Екатерина в Instagram на своей страничке разместила очень пикантный снимок. На фотографии можно увидеть, как девушка, которой, напомним, всего двадцать лет, приняла участие в откровенной фотосессии. На Екатерине Боярской прозрачное боди и черное нижнее белье. Пикантный образ девушки дополнили лакированные лодочки на шпильке.

Надо сказать, что в последнее время Екатерина Боярская ведет активную жизнь в социальных сетях. Она не боится выкладывать откровенные фотографии, что, конечно, по душе фанатам. Поклонники уже не раз отмечали, что внучка Михаила Боярского – обладательница очень длинных и красивых ног.

Кстати, ранее Екатерина Боярская выкладывала еще одну откровенную фотографию, на которой она в розовом бикини. Девушка отмечала в беседах с поклонниками, что найти нужное бикини по размеру ей очень сложно из-за необычной фигуры.

Екатерина Боярская старшая внучка знаменитого актера. Она дочь его сына Сергея. Кстати, у того есть еще одна дочь Саша. В этом году ей исполнилось 11 лет. Что касается дочери актера Елизаветы Боярской, известной российской актрисы, то у нее двое сыновей. Андрею в этом году исполнилось семь лет, а вот Григорию нет еще и годика. Свой первый день рождения он будет отмечать только в декабре.