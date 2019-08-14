НОВОСТИ

Боярский назвал Бузову пустым местом после шутки о блокадниках

Актер считает, что к словам певицы не стоит относиться серьезно.

Боярский назвал Бузову пустым местом после шутки о блокадниках
Боярский попросил не обращать внимания на слова Бузовой/globallookpress.com/

Актер Михаил Боярский назвал певицу Ольгу Бузову, которая, облизав тарелку после еды, назвала себя блокадницей, пустым местом. По его словам, не стоит обращать внимания на эту выходку телеведущей. Как считает Боярский, Бузова настолько глупый человек, что даже оскорбить никого не может.

Ольга Бузова. Фото
Шутка Бузовой о блокадниках разозлила Боярского/globallookpress.com/

«Нельзя относиться к пустому месту со значением. Это бессмыслица полная», — заметил популярный актер и главный мушкетер нашей страны.

В то же время Михаил Боярский заметил, что если бы высказывание прозвучало от известного политика или человека, который обладает определенной весомостью в обществе, то повод для реакции, конечно, был. Но когда подобные выражения звучат из уст человека, который ничего из себя не представляет, то обижаться на него не стоит. Это просто смешно.

«Она может написать только в сортире что-нибудь. Вот ее уровень», — заявил Михаил Боярский, который, напомним, является жителем города на Неве и безумно любит родной Санкт-Петербург, сообщает портал tsargrad.tv.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ЛенинградМихаил БоярскийОльга БузоваСанкт-Петербург

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Боярский назвал Бузову пустым местом после шутки о блокадниках
Интересно?
Поделись с друзьями: