Боярский назвал Бузову пустым местом после шутки о блокадниках

Актер Михаил Боярский назвал певицу Ольгу Бузову, которая, облизав тарелку после еды, назвала себя блокадницей, пустым местом. По его словам, не стоит обращать внимания на эту выходку телеведущей. Как считает Боярский, Бузова настолько глупый человек, что даже оскорбить никого не может.

«Нельзя относиться к пустому месту со значением. Это бессмыслица полная», — заметил популярный актер и главный мушкетер нашей страны.

больше по теме Актерская гармония: Боярский поделился кадром с Макеевой и Семенович Звезды снимаются в продолжении картины «Гардемарины»

В то же время Михаил Боярский заметил, что если бы высказывание прозвучало от известного политика или человека, который обладает определенной весомостью в обществе, то повод для реакции, конечно, был. Но когда подобные выражения звучат из уст человека, который ничего из себя не представляет, то обижаться на него не стоит. Это просто смешно.

«Она может написать только в сортире что-нибудь. Вот ее уровень», — заявил Михаил Боярский, который, напомним, является жителем города на Неве и безумно любит родной Санкт-Петербург, сообщает портал tsargrad.tv.