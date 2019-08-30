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Хилькевич устроила съемки с «лучшей подругой» курицей

Неожиданно вырвавшаяся из рук птица напугала актрису.

Хилькевич устроила съемки с «лучшей подругой» курицей
Анна Хилькевич. Фото: КП/Михаил Фролов

Анна Хилькевич в очередной раз порадовала поклонников смешным роликом в Instagram. Актриса устроила съемки с самой настоящей курицей и разместила эти кадры в соцсети.

На видео 32-летняя артистка крепко держит птицу в руках и в шутку называет ее своей «лучшей подругой». Но затем, когда Анна пытается посадить «приятельницу» на стоящий рядом велосипед, она вырывается и немного пугает девушку, которая вскрикивает от неожиданности.

«Опасная. Она так смотрит на меня!» – говорит Хилькевич в кадре.

Некоторых подписчиков актрисы обеспокоила судьба птицы. Но Анна подчеркнула в подписи к видео, что на съемках никто, включая курицу, не получил травм.

«Работать с обиженными подругами не всегда приятно. Не расстраивайте подруг. На съемке ни одна курочка не пострадала», – заверила поклонников звезда.

К слову, звезда фильмов «Елки» любит посмеяться над собой. Недавно в ее блоге появился комичный ролик, на кадрах которого она направляет ветровую пушку прямо в рот, из-за чего ее лицо делается практически неузнаваемым.

 

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InstagramАктрисаАнна ХилькевичАнна Хилькевич фото

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Хилькевич устроила съемки с «лучшей подругой» курицей
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