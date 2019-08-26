В голову надуло: Хилькевич не побоялась выставить себя смешной

Звезда «Универа» выложила комичное видео с собой в главной роли.

Актриса Анна Хилькевич показала, что не боится быть комичной. 32-летняя актриса выложила в Instagram видео, на котором она стоит напротив ветровой пушки. Прибор призван заставить волосы девушки красиво трепетать сзади, но звезда подошла к нему слишком близко, в результате чего поток воздуха раздул ее рот, как это частенько бывало у персонажей американских мультиков при быстрой езде.

Но Анну такой комичный вид не испугал. Она не только дала снять себя в этом смешном образе, но и наложила романтическую музыку на ролик, чтобы получилось еще забавней.

«Когда очень хочешь быть красивой, и ничто не может тебе помешать», — иронично написала она.

Поклонники от души посмеялись над видео. Свои смайлики в комментариях оставили Алена Водонаева, Виктория Дайнеко и Родион Газманов.

Напомним, этим летом Хилькевич отдыхала с мужем на Ибице, пара не брала с собой детей. Позже девушке пришлось опровергать слухи о том, что в отпуске она употребляла наркотики.

А вы бы хотели побаловаться с такой пушкой?