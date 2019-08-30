На Марию Максакову подали в суд из-за долгов за квартплату

Мария Максакова вот уже несколько лет проживает в Киеве. В Москву оперная дива, сбежавшая из России вместе с супругом Денисом Вороненковым, возвращаться не спешит. Между тем, в столице на нее подули в суд из-за долгов по квартплате.

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Речь идет об элитных апартаментах, расположенных на 34-м этаже башни «Москва», площадь которых составляет почти 190 квадратных метров. Иск в отношении Максаковой накануне подало товарищество собственников недвижимости. От звезды требуют расплатиться за коммунальные услуги и погасить набежавшую пеню.

Сколько именно задолжала певица, пока неизвестно, но стоимость содержания подобной недвижимости составляет около 50 тысяч рублей ежемесячно. В случае, если Максакова проигнорирует иск, долг будет только расти. А при самом неблагоприятном исходе домовое товарищество может по закону лишить Марию квартиры.

Как отмечает «МК», квартиру стоимостью сто миллионов рублей певице подарил муж в 2016 году. Вскоре после этого пара бежала на Украину, где Вороненкова застрелили в центре Киева.

В мае Мария Максакова выиграла суд у бывшей избранницы покойного экс-депутата, сообщал портал Teleprogramma.pro, певица отсудила несколько квартир, офисное помещение и загородный дом, стоимость недвижимости оценивается в целом в миллиард рублей.