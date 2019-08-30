НОВОСТИ

На Марию Максакову подали в суд из-за долгов за квартплату

Оперная дива может лишиться элитной московской недвижимости, подаренной Денисом Вороненковым.

На Марию Максакову подали в суд из-за долгов за квартплату
На Максакову подали в суд. Фото: globallookpress.com

Мария Максакова вот уже несколько лет проживает в Киеве. В Москву оперная дива, сбежавшая из России вместе с супругом Денисом Вороненковым, возвращаться не спешит. Между тем, в столице на нее подули в суд из-за долгов по квартплате.

Речь идет об элитных апартаментах, расположенных на 34-м этаже башни «Москва», площадь которых составляет почти 190 квадратных метров. Иск в отношении Максаковой накануне подало товарищество собственников недвижимости. От звезды требуют расплатиться за коммунальные услуги и погасить набежавшую пеню.

Мария Максакова и Денис Вороненков. Фото: globallookpress.com

Сколько именно задолжала певица, пока неизвестно, но стоимость содержания подобной недвижимости составляет около 50 тысяч рублей ежемесячно. В случае, если Максакова проигнорирует иск, долг будет только расти. А при самом неблагоприятном исходе домовое товарищество может по закону лишить Марию квартиры.

Как отмечает «МК», квартиру стоимостью сто миллионов рублей певице подарил муж в 2016 году. Вскоре после этого пара бежала на Украину, где Вороненкова застрелили в центре Киева.

В мае Мария Максакова выиграла суд у бывшей избранницы покойного экс-депутата, сообщал портал Teleprogramma.pro, певица отсудила несколько квартир, офисное помещение и загородный дом, стоимость недвижимости оценивается в целом в миллиард рублей.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Мария МаксаковаМоскванедвижимость в МосквеПевица

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
На Марию Максакову подали в суд из-за долгов за квартплату
Интересно?
Поделись с друзьями: