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Максакова отсудила у бывшей жены Вороненкова недвижимость на миллиард рублей

Суд встал на сторону оперной дивы.

Максакова отсудила у бывшей жены Вороненкова недвижимость на миллиард рублей
Денис Вороненков и Мария Максакова/globallookpress.com

Тверской суд столицы встал на сторону оперной дивы Марии Максаковой в деле о недвижимости ее покойного мужа Дениса Вороненкова, который был убит в 2017 году на Украине. Она отсудила у бывшей супруги политика недвижимость на миллиард рублей. Речь шла о нескольких квартирах, загородном доме и офисном помещении.

Максакова отсудила недвижимость/globallookpress.com

Как ранее отмечала Максакова, бывшая жена политика незаконным путем переписала на себя всю недвижимость. Оперная дива с таким поворотом событий мириться не стала и обратилась в суд. Правда, не исключено, что точку в этом процессе ставить ее рано. Наверняка вторая жена Вороненкова подаст апелляцию на это решение Тверского суда Москвы.

Надо отметить, что Денис Вороненков оставил после себя богатое наследство. Только на улице Тверской у него было три квартиры. В общей сложности их стоимость свыше полумиллиона рублей.

Сама оперная дива после случившегося скандала обосновалась в Киеве. В Россию она приезжать не хочет. Кстати, у Максаковой от Вороненкова остался сын Иван. Ему сейчас три года. Любопытно, что Максакова долго о смерти мужа не грустила. В прошлом году она вышла замуж за Далхата Халаева. Она переписала на него квартиру, которая находится на Краснопресненской набережной. Ее площадь – 260 квадратных метров. Вскоре избранник выставил недвижимость на продажу без ведома жены. Сейчас по этому делу идет суд, сообщает «СтарХит».

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Денис ВороненковМария МаксаковаТверской суд
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Максакова отсудила у бывшей жены Вороненкова недвижимость на миллиард рублей
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