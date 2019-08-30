Сценарий «Игры престолов» раскрыл некоторые тайны сериала

В Сети появилась фрагменты печатной версии, по которой снимали знаменитый сериал

В Сети появился сценарий сериала «Игра престолов». В печатной версии раскрыта тайна предательства Сансы Старк.

В финальном сезоне Джон Сноу делится с Сансой сокровенной тайной: он объясняет, что они не родственники. Он был рожден в роду Таргариенов.

Это обстоятельство указывает на родство с Дейенерис Таргариен, его возлюбленной, он является ее племянником.

Санса клянется, что будет хранить тайну, но проговаривается Тириону Ланнистеру о происхождении Джона Сноу.

Несмотря на то, что в финале персонажи воссоединяются и кажется – все обиды в прошлом, но Сноу не простил Сансу.

«Джон стоит перед Сансой. Он не полностью простил ее за то, что она предала клятву, которую он заставил ее дать. Он знает, что она любит его. Он знает, что она хочет только лучшего для Севера. Но все же…»

Ранее сообщалось, что английский актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в «Игре престолов» снимется в одном из фильмов студии Marvel. Он исполнит роль Черного рыцаря, сообщает телеканал «360».