В Сети появилось рабочее название приквела сериала «Игра престолов»

Недавно завершился сериал, который шел на протяжении восьми лет, — «Игра престолов». Поклонники не готовы верить в то, что продолжительная сага завершилась. У актеров «Игры престолов» часто спрашивают о возможном продолжении истории, на что звезды картины точного ответа не дают.

Зато в Сети время от времени появляется информация о приквеле сериала. По сведениям интернет-издания Screen Rant, у новой истории, которая будет разворачиваться за 8 тысяч лет до войны пяти королей, есть рабочее название – «Кровавая луна». Ранее в Сети говорили, что будущий сериал должен называться иначе — «Длинная ночь». Ни одну из версий HBO пока не подтверждало.

По сведениям названного издания, съемки должны начаться уже этим летом. В «Кровавой луне» сыграют Наоми Уоттс, Джорджия Хенли и другие.

Напомним, финальный сезон «Игры престолов» большинство поклонников встретили холодно. Существует даже петиция, авторы которой просят переснять последний сезон сериала. Но и сценаристы, и актеры «Игры престолов» считают, что менять финал саги не нужно.