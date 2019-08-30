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К годовщине смерти Иосифа Кобзона на его могиле установили статую и памятник

Фигура отлита из бронзы, а памятник выполнен из гранита

К годовщине смерти Иосифа Кобзона на его могиле установили статую и памятник
К годовщине смерти Кобзона на его могиле появился памятник ФОТО: стоп-кадр с видео

С момента смерти Иосифа Кобзона прошел ровно год. Его не стало 30 августа 2018-го, специально к скорбной дате на могиле артиста и видного российского политика установили статую и памятник.

На Востряковском кладбище прошла памятная церемония, почтить память Иосифа Давыдовича пришли члены его семьи и друзья.

Теперь могилу артиста видно издалека: фигура Иосифа Кобзона отлита из бронзы, сам памятник – из гранита.

Трудился над монументом скульптор Дмитрий Клавсуц, архитектором стал Денис Бобылев.

Помогали с обработкой камня и бронзы, что называется, всем миром. Семья Иосифа Кобзона поблагодарила всех за помощь и участие, сообщает Пятый канал.

Ранее, Нелли Кобзон призналась, что выходя за певца замуж, больших чувств к нему она не испытывала – влюбленности не было. Они познакомившись в доме общих знакомых, уже спустя три дня Кобзон привел Нелли в дом своей мамы и сделал предложение, но получил отказ, пишет сайт OA.

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Иосиф Кобзон

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К годовщине смерти Иосифа Кобзона на его могиле установили статую и памятник
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