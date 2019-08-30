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Нелли Кобзон призналась, что любовь к мужу у нее пришла не сразу

30 августа – годовщина смерти Иосифа Кобзона.

Нелли Кобзон призналась, что любовь к мужу у нее пришла не сразу
НЕЛЛИ КОБЗОН (ФОТО: КАДР ИЗ ПРОГРАММЫ "ДУШЕВНЫЙ РАЗГОВОР")

Как известно, 30 августа 2018 года ушел из жизни талантливый и один из авторитетнейших артистов страны, депутат Госудмы Иосиф Кобзон. В годовщину смерти звезды советской эстрады своими воспоминаниями о нем поделилась вдова артиста Нелли Кобзон.

По ее словам, выходя за певца замуж, больших чувств к нему она не испытывала – влюбленности не было. Познакомившись в доме общих знакомых, уже спустя три дня Кобзон привел Нелли в дом своей мамы и сделал предложение. На это девушка не согласилась, мол, если так хочешь, приезжай к моей семье в Ленинград, познакомься с мамой и братом.

Спустя два месяца после этого разговора певец подарил возлюбленной большой букет розовых гвоздик, а еще через три – Кобзон встретился со своей избранницей в сочинской гостинице. В город он приехал на гастроли и пригласил сюда Нелли, ее маму и подругу девушки.

В забронированном двухместном номере, который казался раем из-за близкого расположения к морю, третье спальное место было на балконе, где лежал матрац. И спать на нем приходилось по очереди. Но это, по воспоминаниям вдовы артиста, были мелочи. Тогда, как отмечает Нелли, они с Иосифм начали встречаться основательно. И согласилась на вновь озвученное предложение руки и сердца.

«Но узнала его по-настоящему, только когда мы поженились. И с каждым годом все больше и больше ценила его и уважала, хотя был период притирки. Мы выросли в разных семьях, с разной культурой, в том числе бытовой», — рассказала кр.ru Нелли Кобзон.

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Нелли Кобзон призналась, что любовь к мужу у нее пришла не сразу
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