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Брэд Питт порассуждал о своем двойнике и космическом одиночестве

Актер представил в Венеции фантастический блокбастер «К звездам».

Брэд Питт порассуждал о своем двойнике и космическом одиночестве
Брэд Питт. Фото: globallookpress.com

На Венецианском фестивале кино Брэд Питт и Лив  Тайлер представили фантастический фильм «К звездам», режиссером которого стал Джеймс Грей. Как рассказал голливудский актер, картина заставила его задуматься об одиночестве человека во вселенной.

Питт сыграл в картине роль Роя МакБрайда – космонавта, ищущего своего исчезнувшего отца. По словам артиста, одна из основных идей фильма – страх человека выяснить правду о внеземной жизни, существует она или нет.

«Что, если мы совсем одни во Вселенной? Может, нам стоит больше сфокусироваться друг на друге?» – задается вопросом Брэд.

Как отмечает знаменитость, отправиться в космическое путешествие в реальности он не хотел бы. За пределами Земли нет никого, кто бы услышал наш крик, мог бы утешить или заметить наши страдания. Поэтому одиночество и равнодушие природы там ощущается острее всего.

Все, что остается человеку в таком случае, обратить внимание на тех, кто остался на Земле. Но, если бы где-то в иных мирах существовал его двойник, актер обязательно сумел бы сблизиться и поладить с собственной космической копией.

«Он был бы моей противоположностью? Я не знаю, что бы это было. Я был бы посередине – и не плохой, и не хороший», – рассуждает Брэд Питт в интервью РЕН ТВ.

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, недавно у звезды Голливуда нашелся настоящий, вполне земной двойник. В Великобритании живет 33-летний строитель Натан Мидс, которого путает с Питтом практически каждый первый встречный.

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«К звездам»актерБрэд ПиттБрэд Питт последние новостиЛив Тайлер

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Брэд Питт порассуждал о своем двойнике и космическом одиночестве
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