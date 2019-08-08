У Брэда Питта появился двойник в Великобритании

В Великобритании нашли двойника голливудского актера Брэда Питта. Уже многие годы с звездой фильма «Бойцовский клуб» путают 33-летнего строителя по имени Натан Мидс.

Прохожие начали обращать на него внимание примерно 10 лет назад, пишет Mirror. Мидса могли остановить на улице восторженные люди и попросить автограф или фото на память.

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Нужно сказать, что сам строитель общего мнения не разделяет. Он считает, что не так уж и сильно похож на Брэда Питта. Но при этом его вовсе не раздражает внимание «фанатов» на улице. Мужчина даже старается поддерживать сложившийся миф – носит такую же бородку, что и у актера.

Что касается самого Брэда Питта, то вскоре российский зритель познакомится с новым фильмом, где он сыграл главную роль. Речь идет о девятой картине Квентина Тарантино «Однажды…в Голливуде». Компанию на съемочной площадке Брэду Питту составил Леонардо Ди Каприо.

Специально на премьеру Тарантино накануне приехал в Россию и дал пресс-конференцию.