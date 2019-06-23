Эффектно и модно: Бузова, Лорак и другие звезды выбирают платья-жакеты

Модный эксперт Катерина Гершуни считает, что носить подобный наряд желательно девушкам со стройными ногами, с размером одежды до 46-го или 48-го.

Ранее в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале соведущая Александра Васильева — Эвелина Хромченко — заговорила о «голливудском тренде» — платьях-жакетах, которые окажутся на пике популярности в летний сезон.

В свою очередь модный эксперт Катерина Гершуни в интервью Teleprogramma.pro заявила, что подобный наряд вполне может стать хорошей альтернативой коктейльному платью.

Если Эвелина Хромченко утверждает, что платья-жакеты стали трендом сезона — ей можно поверить, полагает стилист.

«Я бы не сказала, что это какое-то новаторство или какая-то сверхновая идея. Но с уверенностью можно сказать, что платье-жакет — это прекрасный предмет гардероба, очень стильный. Носить подобный наряд могут все девушки со стройными ножками, с размером до 46-го или 48-го. Так как обычно дизайнерами используется минимальная длина. Платье-жакет можно назвать хорошей альтернативой коктейльному наряду», — полагает Гершуни.

Кто из российских знаменитостей поддержал тренд на платья-жакеты, узнаем в фотоленте Teleprogramma.pro

Ани Лорак (40 лет)

Украинская исполнительница уверена: наше тело — это карта, отображающая внутреннее состояние. Примечательно, что после развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу певица призналась, что пересмотрела свои взгляды на многие вещи. Теперь, по словам артистки, она перестала чувствовать себя жертвой. А поддерживать фигуру в тонусе наравне с эмоциональным состоянием ей помогает правильное питание и регулярные физические нагрузки. На личной страничке в Instagram Ани опубликовала фото, на котором она позирует в черном платье-пиджаке. Свой классический вечерний образ она дополнила яркой деталью — синими туфлями на шпильке.

Светлана Лобода (36 лет)

Будучи перфекционистом, украинская исполнительница уверена, что на публике артист должен выглядеть идеально. Каждый свой выход в свет знаменитость продумывает до мелочей: аксессуары, обувь, макияж — все имеет значение. Также наставница вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале старается не отставать от моды. Светлана Лобода отметилась в трендовом платье-жакете бежевого оттенка. К светлому пиджаку она надела чёрные кожаные ботильоны и широкий грубый ремень, который перекликался с обувью. Завершающей деталью в образе стала широкополая шляпа.

Ляйсан Утяшева (33 года)

Супруга резидента Comedy Club Павла Воли — гимнастка и ведущая шоу «Танцы» на ТНТ — подчеркнула фигуру и длину ног черным удлиненным жакетом классического кроя. Образ Ляйсан дополнили кожаные туфельки. Будучи мамой двоих детей — сына Роберта и дочки Софии, знаменитость старается следить за своим весом. В этом ей помогают физические нагрузки и плотный рабочий график. Из-за занятости Утяшева не может позволить себе расслабиться. По утрам Ляйсан обязательно отправляет на разминку. Зарядку ей нравится делать в тишине. А после родов телеведущей пришлось заняться проблемными зонами — прессом и бедрами.

Наталья Чистякова-Ионова (33 года)

Мама двух дочек — двенадцатилетней Веры и семилетней Лидии — ежедневно тренируется в спортзале. На снимках певица не перестает демонстрировать плоды своих диет и нагрузок. Как и Светлана Лобода, исполнительница примерила для одной из импровизированных фотосессий удлиненный жакет с декольте. Особое значение исполнительница придала прическе, акцентировав внимание на своих кудрях. При этом Наталья утверждает, что не редко пользуется утюжками и феном. По словам певицы, она старается следовать «бабушкиным советам» — моет голову реже, два раза в неделю.

Ольга Бузова (33 года)

Удлиненный бежевый жакет ведущая «Дома-2» дополнила широким пояском, акцентировав внимание на своей талии. Экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова старается не пропускать тренировок в спортзале, благодаря которым ей удается поддерживать фигуру в тонусе. Свой образ на фото знаменитость дополнила аксессуаром — отдав предпочтение наручным часам. Ольга не скрывает: она не привыкла экономить на себе. Это касается гардероба телеведущей и косметической продукции.

Анастасия Каменских (32 года)

Новоиспеченная супруга Потапа, украинская исполнительница Настя Каменских не только увлекается вокалом, но и не менее пристально следит за модными тенденциями. Отправившись в свадебное путешествие, знаменитость уже позировала на яхте в трендовом леопардовом купальнике. Для свадебной фотосессии девушка примерила белоснежное платье-жакет с ремешком на талии, дополнив образ фатой и босоножками на каблучке.

Анна Хилькевич (32 года)

Актриса из сериала «Универ. Новая общага» надела под бежевое приталенное платье-жакет черную водолазку, не оставшись в стороне от весенне-летнего тренда. Заговорив о красоте, актриса подметила, что особое внимание она уделяет сну, питанию, уходу за лицом и телом. Кроме того, Хилькевич знает толк в модных новинках.

София Евдокименко (18 лет)

Внучка 71-летней народной артистки СССР Софии Ротару — Соня, как и ее бабушка, увлекается вокалом. При этом девушка любит путешествовать. Наследница Софии Михайловны старается быть в курсе всех модных тенденций. Еще в мае Соня отметила свое совершеннолетие. Также она поучаствовала в фотосессии, представ перед объективом фотокамеры в свободном бежевом жакете. Локоны девушка оставила распущенными, дополнив образ кулоном на цепочке.